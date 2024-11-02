美国国会选举激烈 参院共和党可望翻盘

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（法新华盛顿2日电） 谁入主白宫向来是全球关注美国选举的焦点，对于美国民众而言，国会控制权之争也相当重要，不到最后关头不知鹿死谁手，目前看来参院共和党有机会翻盘，但众院谁主导仍难料。 虽然镁光灯都聚焦在5日美国大选共和党总统候选人川普（Donald Trump）和民主党候选人贺锦丽（Kamala Harris）的对决，但当天全美数以百计国会议员选区的投票结果，将决定白宫新主人是否能取得完全执政优势来执行政纲，抑或陷入行政与立法部门的对立僵局。

美国联邦众议院共435席将全面改选，联邦参议院所有100席中则有34席将换血。以选前最后1个周末而论，两党选情几乎是史上最激烈。

其中众院看来仍难以预料由哪个党当家，不过在参院方面，由于民主党面临艰困的选区形势，共和党有可能以些微差距夺回主导权。

民主党目前在参院仅享有1席脆弱多数，但是本届应选的34席中，约莫2/3均浮现民主党能否守住的变数。

其中有3席位于川普先前2次总统大选都赢的州，另有5席在竞争激烈的摇摆州，当地选民每逢大选的投票忠诚度绝非铁板一块。 在投票日当晚的开票，民主党的参议院席次预料将从掉1席开始，因为在全美最狂热挺川的州之一西维吉尼亚州（West Virginia），温和派民主党联邦参议员曼钦（Joe Manchin）退休后空出的席次改选，非常有可能拱手让给共和党。