美国国会通过象徵性决议 促川普停止对伊朗用兵

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社华盛顿23日电） 美国联邦参议院今天在4名共和党议员倒戈下，以50票赞成、48票反对通过战争权力决议案，要求总统川普停止对伊朗的战争。这是美伊谈判之际，国会对白宫做出的最新一次制衡。

这项议案本月稍早已获联邦众议院通过，反映出即使在川普所属的共和党内，对于美伊战争的疑虑也正逐步升温。

议案内容指出，除非川普获得国会明确授权采取军事行动，否则须将美军撤离与伊朗的战事，但由于此案属「共同决议」，因此不会送交川普签署，是否具法律约束力存在争议。

这次表决由联邦参院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）强制发起，目的是要让共和党人的立场留下正式纪录。在此之前，数名川普的盟友已对这场战争以及川普终止战争的协议内容表达担忧。

舒默在表决前的院会发言中指出：「共和党人可以在闭门场合，尽情抱怨川普的战争、他的隐密作风以及他与伊朗达成的灾难性协议，但要确保这场战争彻底终结的唯一办法，就是共和党人采取行动。」

在这次表决中，有4名共和党参议员倒戈投下同意票，包括缅因州的柯林斯（Susan Collins）、肯塔基州的保罗（Rand Paul）、路易斯安那州的凯西迪（Bill Cassidy）、阿拉斯加州的穆考斯基（Lisa Murkowski）；民主党参议员、宾夕法尼亚州的费特曼（John Fetterman）则投下反对票。

值得注意的是，这是1973年「战争权力法」立法以来，国会参、众两院首度同时通过决议，要求总统将美军撤出敌对行动。

尽管这项决议可能大致仅具象徵性意义，但相关表决对川普而言仍是一项明显挫折，因为就在不久前，川普仍几乎获得国会共和党议员全面支持。目前共和党在参、众两院均仅握有些微多数席次。