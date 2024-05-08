美国国防部：美军完成加萨人道援助码头兴建

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（法新社华盛顿7日电） 美国国防部今天指出，美军在加萨（Gaza）兴建援助码头已经完成，但由于天气状况不佳，目前将这座由两部分组成的设施移动到位并不安全。

美军今年4月开始兴建这座码头，成本至少3.2亿美元（约新台币103.6亿元），目的在增加对加萨提供急需的人道援助物资。以色列对哈玛斯的（Hamas）攻击已持续7个月，将加萨炸得满目疮痍。

美国国防部副发言人辛赫（Sabrina Singh）告诉记者：「截至今天，联合滩岸后勤（JLOTS）码头系统的两个部分，浮动码头和三叉码头（Trident Pier）建设已经完成，现正等待最后阶段移往海面。」

辛赫在以色列表示：「天气预测今天风浪仍大，导致移动JLOTS组合部分并不安全。所以这座码头和参与兴建的军事船只还停靠在阿什杜德港（Ashdod）。」

她还说，美军中央司令部（CENTCOM）「正待命近期将这座码头移动到位」。

由于以色列延误人道物资由地面运送至加萨，美国总统拜登3月初宣布兴建码头计画，美国陆军部队和船只不久后被派遣至地中海执行兴建码头的任务。

约2个月后，加萨人道环境依然相当恶劣。联合国今天指出，以色列拒绝其进入拉法关卡（Rafah Crossing），这是对被围困的加萨提供援助的关键入口。

白宫指出，关闭拉法和另一个主要关卡克瑞沙洛（Kerem Shalom）令人「无法接受」，必须扭转目前的情况。

除建立海上走廊以供船运人道物资，美国也已透过空投运送物资。

美军中央司令部表示，C-130运输机今天空投2万5000多份个人即食口粮至加萨，在这项联合行动中，也空投逾1万3000多份的约旦食物供给。

美军中央司令部指出：「到目前为止，美国已空投1200吨人道援助物资。」（译者：徐睿承/核稿：陈昱婷）