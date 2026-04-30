美国土安全部经费法案通过 结束创纪录停摆

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿30日电） 美国国会今天通过国土安全部（DHS）大部分业务的经费，结束了一场创下纪录、导致多个重要机构运作受阻逾2个月的政府局部停摆。

继联邦参议院表决通过后，众议院也通过这项措施，法案现送交总统川普（Donald Trump）签署。

该法案将使国土安全部重要机构获得经费，至9月30日本财政年度结束为止。

法案中并未新增移民与边境执法相关经费。

在国土安全部长穆林（Markwayne Mullin）警告用于支付薪资的应急经费即将耗尽后，众议院在最后关头以口头表决方式通过法案。

国土安全部自2月14日以来局部停摆，至今已达75天，成为同类型停摆中历时最长的一次。

根据这项法案，联邦紧急事故管理总署（Federal Emergency Management Agency）、海岸防卫队（Coast Guard）、运输安全局（Transportation Security Administration）及特勤局（Secret Service）等机构的经费拨付将恢复正常。

但处于两党激烈争执核心的单位━移民暨海关执法局（ICE）和边境巡逻队（Border Patrol）并未被纳入协议。

这场僵局始于民主党拒绝支持移民执法经费，除非针对在敏感地点进行突袭、执法人员蒙面等做法设下新的限制。

共和党拒绝这些要求，坚持在不附加新条件的情况下，全面为相关机构提供经费。

现在，国会通过重新开放国土安全部大部分机构，同时共和党人将另外采取行动，拟透过预算协调程序（budget reconciliation），为ICE和边境巡逻队争取数百亿美元的经费。这项程序将使他们能够绕过民主党人。