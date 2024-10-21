美国大选恶意假讯息混淆视听

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（法新社华盛顿20日电） 美国一名保守派网红在网路放送关于贺锦丽（Kamala Harris）的恶意假讯息时，大声嚷嚷说这是「突发新闻」。大选当头，连新闻行话都成了工具，被拿来放大选举谎言。

媒体常用于传达重大新闻发展的术语「突发新闻」被不当使用，不过是科技平台持续攻击事实的现象之一。研究人员说，科技平台在重要选举年针对假讯息的防范，不若往日严格。

假「新闻」网站泛滥，以及把假讯息赖到合法媒体头上的手法日增，在调查显示一般人对传统媒体信任降至历史新低之际，披着「突发新闻」外衣的恶意假讯息，再一次伤害了人们对传统媒体的信任。

美国研究组织「新闻守门人」（NewsGuard）政治编辑霍华德（Sam Howard）告诉法新社，散布恶意假讯息者「用上『突发新闻』等术语，显然是想暗示其合法性」。

「这种手法在2024年散布的虚假美国政治论述中，发挥了显着的作用。」

右翼网红强生（Benny Johnson）最近在社群平台X对280万粉丝发布的贴文写道：「突发新闻：环球电视台（Univision）无意间发布了贺锦丽在市民大会（Town Hall）活动中使用提词机的证据。」

强生放上民主党总统候选人、现任副总统贺锦丽在拉斯维加斯市民大会的片段，其中短暂出现一个提词机，上面写着文字，接着提词机画面消失。

但这个假讯息被法新社的事实查核人员揭穿，市民大会主持人证实，提词机只放上他的西班牙语开场白，但这个假讯息已在脸书（Facebook）和TikTok等平台传开。