美国委内瑞拉紧张升温 千里达及托巴哥军戒备

（法新社千里达西班牙港31日电） 美国与委内瑞拉紧张关系升温，美国在加勒比海地区军事集结之际，千里达及托巴哥共和国今天下令军队进入戒备，所有人员召回基地。

美国近期对加勒比海及太平洋至少15艘涉嫌毒品走私的船只发动空袭，造成62人死亡。千里达及托巴哥是位于委内瑞拉外海的岛国。

根据法新社取得军方发出的讯息，千里达及托巴哥部队已进入「一级戒备状态」，军人奉令回营。警方也表示「所有休假均被限制，直至另行通知」。

戒备消息在首都西班牙港（Port of Spain）引发恐慌，法新社记者目击居民抢购食物与燃料。

官方呼吁民众冷静，并表示「千里达及托巴哥政府正与美国驻西班牙港大使馆保持积极联系」。

华府以打击贩毒名义在加勒比海部署大规模军力，包含8艘美国海军军舰、F-35匿踪战机派赴波多黎各，且一个航空母舰打击群正前往加勒比海地区。

委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）指控美国以扫毒为藉口，企图促使卡拉卡斯（Caracas）政权更迭，藉此夺取委国石油资源。

不过美国总统川普今天表示，他并未考虑对委内瑞拉动武，态度不像先前强硬。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）也表达相同讯息，并抨击「迈阿密前锋报」（The Miami Herald）关于美军准备打击委内瑞拉的报导。