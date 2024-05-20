美国安顾问中东穿梭外交：以沙可望关系正常化

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（法新社华盛顿19日综合外电报导）白宫今天表示，美国总统拜登的国家安全顾问苏利文向以色列总理尼坦雅胡简报说，在区域会谈之后，以色列和沙乌地阿拉伯之间有可能达成关系正常化协议。

法新社报导，会谈文件内容显示，苏利文（Jake Sullivan）也呼吁尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），对巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）的军事行动必须吻合对加萨走廊未来的「政治战略」。

在周末的穿梭外交中，苏利文昨天先在达兰（Dharan）会见沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），然后直飞以色列，与尼坦雅胡和其他主要官员会谈。

沙乌地官方媒体今天稍早报导，苏利文和王储讨论了一项半成熟的协议，预计将强化美、沙两国之间的安全关系。

这项协议被视为美国推动利雅德与以色列关系正常化的重要一环。透过美、沙签署所谓重大协议，来换取沙乌地首次承认以色列的国家地位，但尚未平息的加萨战争让这个目标变得复杂。

以色列并未立即对此作出回应。尽管以色列依赖华府的军事援助，但先前大致拒绝了美国总统拜登有关在加萨保持克制的呼吁。

白宫表示，苏利文在以色列期间「重申拜登总统对拉法（Rafah）的长期立场」。以色列扬言要对拉法这座加萨南部城镇发动大规模攻击。

拜登政府呼吁以色列避免此类行动，且在最近暂停向以色列运交炸弹，因为担心这些炸弹可能会被以色列用于攻击拉法。（译者：纪锦玲)