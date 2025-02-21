美国安顾问瓦尔兹要乌克兰停止骂川普

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（法新社华盛顿20日电） 美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）今天要乌克兰政府停止「辱骂」美国总统川普，同时拒绝表明俄罗斯要为2022年入侵乌克兰负责任。

瓦尔兹在川普上任满月的白宫简报会上表示：「老实说，基辅当局有些言论和对川普总统的侮辱令人无法接受。」

瓦尔兹说：「川普总统现在显然对乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）非常失望，因为他不来参与谈判，他不愿抓住我们给他的机会。」

自从美国在沙乌地阿拉伯与俄罗斯就终结俄乌战争达成可能的协议展开会谈后，川普与泽伦斯基就隔空互斥。

此外，川普坚持乌克兰须对美国援助有所回报，泽伦斯基则已拒绝一项能让美国取得大量乌克兰自然资源的协议。

泽伦斯基日前抱怨自己被排除在谈判之外，随后川普于本月18日称泽伦斯基是「未经选举的独裁者」。

泽伦斯基又说，川普活在俄罗斯的「假讯息」世界里。泽伦斯基今天在基辅会晤川普的特使凯洛格（Keith Kellogg）。

瓦尔兹催促乌克兰接受矿物协议，称这项协议是「美国与乌克兰共同投资乌国矿产…的历史性机会」。

但被问及谁应为俄乌战争负责、是否认为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）是独裁者时，瓦尔兹避而不答。

川普18日称乌克兰「本不该让战争发生」，然后又大肆批评泽伦斯基，令美国盟友大为震惊。

瓦尔兹说：「（川普）专心于奋战和前进，我们大可整天讨论过去发生了什么事。」

瓦尔兹稍早接受福斯新闻（Fox News）访问时说，乌克兰「必须客气一点，仔细考虑并签署协议」。

他也否认乌克兰被排除在美俄会谈之外，坚称与基辅当局和欧洲盟友「有很多交流和对话」。

他说：「这是一项符合常识的计画。他们或许不喜欢，但我们会继续推动，等战争一结束，谁都不会再抱怨。」

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）说，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和英国首相施凯尔（Keir Starmer）下周将先后访问白宫。这两位领袖都曾提议，一旦签署停火协议，愿派兵赴乌克兰协助维持和平。

瓦尔兹说，「我们很欢迎」，美方「多年来、甚至数十年来一向表明」美国无法承受捍卫欧洲的财务重担，「我们的欧洲盟友是该站出来了」。