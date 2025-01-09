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美国宣布军援乌克兰5亿美元 泽伦斯基称川普回归开启「新篇章」

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（法新社柏林9日电） 乌克兰防务联系小组（Ukraine Defence Contact Group）今天在德国召开会议，美国国防部长奥斯汀在会中宣布，美国将给予乌克兰5亿美元（约新台币165亿元）新军援。

奥斯汀（Lloyd Austin）表示，这项军援包含为「乌克兰防空提供额外飞弹，更多弹药、更多空对地武器和能支援乌国F-16战机的其他装备」。

奥斯汀在会议开场时指出，乌克兰对抗俄军入侵的战争「对我们所有人都很重要」。

奥斯汀说：「确保专制者无法将其帝国野心置于自由与主权人民的基本权利之上，与我们所有人休戚与共。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在会中谈到，他支持西方部队部署至乌国，称这是「迫使俄罗斯缔结和平」的「最佳工具」之一。

泽伦斯基并未具体说明，他是指西方派遣作战部队，或者组成维和部队前往乌克兰。

泽伦斯基也提到，欧洲正迈向合作「新篇章」，且将在美国总统当选人川普（Donald Trump）本月稍晚重新入主白宫时迎来「新机会」。

他说：「欧洲和整个世界显然在展开新篇章－从现在起再过11天，我们将得加强合作、增进互相依赖，并共同获得更伟大的成果。」

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