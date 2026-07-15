美国对伊朗发动连串打击 敌对关系再度走向战争

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（法新社德黑兰15日电） 美国恢复对伊朗实施海上封锁，两国敌对关系再度走向战争。美军今天对伊朗发动一连串空袭。

美军中央司令部（U.S. Central Command）在X平台发文指出：「这些打击旨在进一步削弱伊朗军队用以攻击荷莫兹海峡商业航运的军事能力。」

华府恢复对德黑兰海上封锁，就美伊战事再起作出回应。美国今天继续对伊朗展开一波打击行动。

距离美伊签署旨在结束中东战争的谅解备忘录将近一个月后，双方恢复战斗，对区域各地目标发动攻击。

伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）表示，他们以部署巴林的美国海军第五舰队（United States Fifth Fleet）为打击目标；巴林军方表示，已经拦截针对民用目标的攻击。同时，约旦武装部队表示，曾经击落伊朗发射的3枚飞弹。

美国总统川普发出警告，扬言下周将扩大攻击范围，可能打击电厂和桥梁，除非德黑兰重回谈判桌。

川普接受福斯新闻频道（Fox News）访问时说：「下周对他们来说，局势将会变得非常严峻。」

尽管战斗再起，透过第三方调解的谈判尚未正式中止。涉及荷莫兹海峡控制权的争议是这一波紧张局势的核心。这条水道对全球石油和天然气运输至关重要。

伊朗副外交部长加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）表示，美国恢复封锁之举等同于「在某种程度上使得『伊斯兰马巴德备忘录』名存实亡」。他指的是双方于上个月达成、旨在停火与重启和谈的临时协议。