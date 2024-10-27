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美国对台军售 中国外交部：强烈谴责

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（法新社北京27日电） 美国政府25日宣布对台军售，中国外交部表示强烈谴责，并将采取「一切必要措施」，坚定捍卫国家主权。

美国国务院25日批准19.88亿美元（约新台币637.7亿元）的对台军售案，其中包括「先进地对空飞弹系统（NASAMS）」及「L频段与非L频段雷达换装系统」等案 。这项军售案有待国会批准。

台湾外交部昨天表示，对此表达高度欢迎，并确保台湾维持充分的自我防卫能力，展现美国政府对提高台湾防卫韧性与吓阻能力的坚定支持，以及对台海和平稳定的高度重视。。

中国外交部官网26日晚上以发言人名义，发布「就美国批准向中国台湾地区出售19.88亿美元武器答记者问」。

这份新闻稿指出，美国向台湾出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报，特别是「八一七公报」规定，严重侵犯中国主权和安全利益，严重破坏中美关系、危害台海和平稳定，向「台独」分裂势力发出严重错误讯号。中方强烈谴责、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

他说，中方敦促美方立即停止武装台湾，立即停止破坏台海和平稳定的危险行径。中方将予以坚决反制，并将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权、安全和领土完整。

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