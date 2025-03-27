美国对进口车课税 加总理批等同直接攻击工人

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（法新社蒙特娄26日电） 美国总统川普宣布将课徵汽车进口关税，加拿大总理卡尼（Mark Carney）今天愤怒地表示，这是对加拿大工人的「直接攻击」。

卡尼表示：「我们将捍卫我们的工人。我们将捍卫我们的公司。我们将捍卫我们的国家。我们将团结一致捍卫。」卡尼把起身对抗川普作为他竞选4月28日大选的基石。

他发表演讲时表示：「这将对我们造成伤害，但经历过这段时期，只要我们同心协力，我们将变得更加强大。」

他说：「当然，我们已经宣布报复性关税。我们还有其他报复性关税的选项。」他又说，他已召集加拿大官员于明天开会，「讨论我们的贸易选项」。

稍早，川普宣布将对所有非美国制造的汽车与小货车徵收25%的永久性进口关税。

在美国销售的汽车中，约有50%是在美国制造。在进口车中，约一半是来自墨西哥与加拿大，这两国与美国工业在三方自由贸易协定下拥有高度整合的供应链。

川普先前对墨、加两国课徵关税，但给汽车制造商暂时的缓解期。

卡尼是在与汽车工人和工会领袖会谈后发表演说，并承诺自加拿大报复性关税筹集的任何基金，都用来支持他们的就业。

他说：「讲白点，这是一场直接的攻击，是对我今早在大使大桥（Ambassador Bridge）上挺身支持的工人的直接攻击。」大使大桥连结加拿大城市温莎市（Windsor）与美国以汽车工业中心闻名的底特律。

卡尼表示，大使大桥「一直以来都是两国紧密联系的象徵与现实，包括亲缘关系的联系、商业关系的联系，但现在这项关系正在遭受破坏」。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）