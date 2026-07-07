美国庆烟火拚金氏世界纪录 华府空气品质紫爆

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（法新社华盛顿6日电） 根据瑞士空气品质追踪业者IQAir数据，在川普政府大力宣传为「精彩绝伦」的美国独立日大型烟火秀落幕后，华盛顿一度成为全球空气污染最严重的大城市。

白宫「自由250」（Freedom 250）主办单位委托Pyrotecnico公司承办美国建国250周年的国庆烟火秀，计划在40分钟内施放85万发烟火，力拚打破世界纪录。不过专家警告，在如此短时间内施放大量烟火，恐为民众健康带来重大风险。

今年美国国庆恰逢破纪录热浪侵袭，各地游行、社区派对及烤肉等庆祝活动都受到影响，当天压轴的烟火秀也因雷暴延后逾1小时，直到午夜前才正式施放。

自7月4日晚间约8时起，随着各地陆续施放烟火，华府的空污监测站侦测到污染浓度上升，在主秀开始后，细悬浮微粒（PM2.5）浓度急遽攀升，位于下风处的民众视线遭浓烟遮蔽，大量烟雾不断飘向观赏烟火的人群。

法新社检视华府官方监测资料发现，其中一处监测站的PM2.5浓度一度超过每立方公尺200微克。粒径小于2.5微米的细悬浮微粒可深入肺部，不仅可能造成急性伤害，也会增加长期罹病风险。

美国环境保护署（EPA）规定的24小时PM2.5平均浓度标准上限为每立方公尺35微克。

华府及周边地区，包括邻近的维吉尼亚州与马里兰州当晚皆发布「紫色警报」（Code Purple），代表空气品质已达「极不健康」等级，除了高风险族群，一般民众也可能受到冲击。

IQAir汇整公家和民营多方资料，华府在7月5日凌晨约3时至5时间，一度成为全球空气污染最严重的主要城市，所幸随后而至的大雨驱散烟雾，空气品质约在7月5日中午恢复正常。

马里兰大学（University of Maryland）学者狄克森（Russell Dickerson）表示：「我们躲过了一劫。情况确实非常糟，但原本可能还会更加严重。」

截至目前，华府排名已降至第41名，排名前3的城市依序为印尼首都雅加达（Jakarta）、刚果民主共和国首都金夏沙（Kinshasa）及衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）。

针对相关情况，环境保护署发言人贺西（Brigit Hirsch）向法新社表示：「烟火很精彩，希望大家都在美国首都及周边地区尽情享受了庆祝美国建国250周年的烟火秀。」

Pyrotecnico先前表示，希望打破菲律宾在2016年元旦创下最大规模烟火秀的金氏世界纪录（Guinness World Records）。菲律宾当时共施放约81万1000发烟火。

不过，目前还无法确认美国是否成功刷新这项纪录。

金氏世界纪录发言人向法新社证实已接获申请，不过「现阶段尚无法确认是否已成功缔造新纪录，必须等主办单位提交相关证据，并由团队完成全面审查后才能正式确认」。（编译：刘文瑜）