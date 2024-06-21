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美国建临时码头助物资进入加萨 却频频受挫

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（法新社华盛顿21日电） 美国为协助增加运送到加萨走廊的援助物资，而搭建一座临时码头，这样的做法受到争议，也屡屡遭遇问题，因为恶劣天气数度破坏码头，造成亟需的援助无法抵达。

这座码头耗资2亿3000万美元（约新台币74亿5000万元）搭建，迄今有4100多万吨物资透过它送进加萨走廊（Gaza Strip），但码头只运作一段不长时间，未达美国总统拜登（Joe Biden）所称将让送达的援助「日日大增」的承诺。

以色列对统治加萨走廊的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）发动的反击已进行8个多月，造成加萨沿海地带遭到严重破坏，当地居民流离失所且亟需援助。

华府政策智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）人道事务与人权倡议部门主任史楚克（Michelle Strucke）表示，加萨码头使得「人道组织能安全、不受阻碍地让正遭逢史上最严重物资匮乏的加萨民众获得人道援助」。

不过史楚克指出，虽然除了这座码头，美军也透过空投提供援助物资，但两者相加也「绝不意味能够取代大规模、可持续使用的陆路，来让人道工作人员进入提供援助」。

「为了建造这座码头，耗费了决策者的时间、精力和2亿多美元的美国纳税人资金。」

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