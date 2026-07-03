美国建国250周年纪念时光胶囊 预计2276年开封

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（法新社华盛顿2日电） 美国将于7月4日国庆日、也就是建国250周年当天，在费城埋下1个「时光胶囊」，以让2276年的美国人一窥21世纪祖先眼中最能代表美国的事物。

法新社报导，这个重约400公斤的不锈钢圆柱体将于4日埋入地下，埋设地点邻近美国「独立宣言」的签署地美国独立纪念馆（Independence Hall）。

依照规划，这个时光胶囊将封存250年之久，直到2276年、美国建国500周年时才会开启。

不过，这并非留给未来世代的唯一礼物。华府日前也表示将埋下另1个预定于美国建国500周年开启的时光胶囊。

华府时光胶囊的内容物尚未公开，但费城的时光胶囊内容物已全数揭晓：美国50州、包括波多黎各的5个海外领地，以及多个体育与文化组织都提供物品，共同拼凑出这份反映当代美国的缩影。

由国会设立、负责筹办建国250周年官方纪念活动的无党派组织「美国250」（America250）主席李欧斯（Rosie Rios）表示，这些物品共同构成「美国建国250周年的代表性纪录」。

举例来说，威斯康辛州提供1根棕色羽毛。这根羽毛来自1只以美国已故总统林肯（Abraham Lincoln）命名的白头海�m（bald eagle）。

俄亥俄州则提供1块布料，取自莱特兄弟（Wilbur and Orville Wright）制造的飞机机翼。莱特兄弟于1903年完成人类首次的持续性动力飞行，开创航空史新页。

有些州则选择更具现代特色的物品。例如，加州提供人工智慧（AI）聊天机器人Claude针对以下提问的回答：「自2026年7月4日起算，请预测250年后的加州会是什么样子？」

「美国250」则放入1支橘色的新款iPhone。

其他入选物品还包括：美洲原住民族联盟瓦巴纳基（Wabanaki）所制作的书签、阿肯色州出产的钻石、新墨西哥州的茴香饼干食谱，以及奥克拉荷马雷霆队（Oklahoma City Thunder）夺得2025年美国职篮（NBA）总冠军的纪念徽章。