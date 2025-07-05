美国德州暴洪 至少13死23女童失联

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（法新社休士顿4日电） 美国官员表示，德州中南部今天凌晨发生暴洪，造成至少13人死亡，一处夏令营有20多名女孩仍下落不明。

德州圣安东尼奥（San Antonio）西北方地区遭到毁灭性洪水肆虐后，克尔郡（Kerr County）警长莱沙（Larry Leitha）在记者会上说，「我们已经确认有13人丧生」，并警告伤亡人数可能攀升。

德州副州长派屈克（Dan Patrick）说，死者中有一些是儿童，在瓜达鲁普河（Guadalupe River）河畔举行的神秘营（Camp Mystic）「约有23名」女童下落不明。瓜达鲁普河水位昨夜在45分钟内上涨了8公尺。

派屈克说：「这不代表她们已经丧生，她们可能待在树上，也可能是联系不上。」

派屈克宣读夏令营主任发出的讯息，称他们「遭遇灾难级的洪水」，「没有电力、水或Wi-Fi」。这个在7月4日周末连假举行的夏令营约有750名营员。

州级与地方官员警告居民不要前往此区，包括瓜达鲁普河河畔的营地，并说有数十条道路「无法通行」。

社群媒体上相关影片显示，德州昨夜下起大雨，降雨量达304.8毫米，约为克尔郡年平均降雨量的1/3。这波豪雨引发暴洪，冲走房屋与树木。

德州州长艾波特（Greg Abbott）在社群媒体X上发布一段影片，画面为搜救人员从直升机上垂降下来，救起待在树梢上的受害者，底下洪水泛滥。

他说：「像这类的空中救援任务全天候进行。我们会持续搜寻所有人的下落。」

德州公共安全厅厅长马丁（Freeman Martin）说，这场洪水是造成「重大伤亡的事件」。