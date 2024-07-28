美国总统大选倒数100天 川普与贺锦丽互批疯狂

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（法新社明尼苏达州圣克劳27日电） 距离美国总统大选仅约百日，共和党总统候选人、前总统川普称副总统贺锦丽是「疯狂自由派」，贺锦丽则矢言击败他的「疯狂谎言」，两人今天都在选举活动痛批对方。

川普（Donald Trump）今晚于明尼苏达州的造势集会告诉支持者：「今年11月，美国人民将以压倒性多数拒绝贺锦丽（Kamala Harris）疯狂的自由极端主义。」

川普迅速把矛头指向贺锦丽在2020年民主党总统初选之前针对数项议题所采取的立场，不过贺锦丽对其中一些议题已改变态度，例如她原本希望禁止使用水力压裂技术开采油气，以及支持大幅改革刑事司法体系。

川普称贺锦丽是「激进的左派疯子」，并抨击她与美国总统拜登（Joe Biden）在非法移民、通膨和犯罪方面的拙劣治绩。 同时，贺锦丽今天于麻萨诸塞州举行募款活动，根据她的竞选团队说法，他们募得140万美元（约新台币4590万元）。

贺锦丽向与会民众说道：「川普一直针对我的纪录胡乱说一些疯狂的谎言，他和竞选搭档所说的一些话，嗯，实在是太奇怪了。」

贺锦丽阵营采用「奇怪」（weird）一词，作为描述川普挑衅言论的新统称。

川普今天也继续抨击贺锦丽，包括指控她想把杀害新生婴儿合法化，这说法源自贺锦丽热切支持堕胎权。

贺锦丽把她倡导堕胎权，作为有别于川普的竞选主轴。2022年，川普提名的联邦最高法院保守派大法官们协助推翻了宪法对堕胎权的保障。