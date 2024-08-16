美国总统大选 Meta打击AI辅助生成的不实讯息

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（法新社旧金山15日电） 手握Facebook和Instagram的Meta，今天在其发布的安全报告中指出，俄罗斯正将生成式人工智慧（AI）用于网路造假，不过并未成功。

Meta发现目前为止，以AI辅助的网路手法只能为恶意行为者提供渐进的生产力与内容生成收益，Meta宣称已能破坏这种藉由欺骗获取影响力的技俩。

多年来，脸书一直被外界指责是选举假讯息的传播平台。俄罗斯特工在2016年美国大选期间利用脸书和其他美国社群媒体煽动政治紧张局势。

Meta正努力打击平台上的「协同造假行为」，因为各界愈来愈担心生成式AI在美国和其他国家选举期间被用来欺骗或迷惑民众。

专家担心，由于ChatGPT或Dall-E图像生成器等AI工具很容易就能用来在数秒钟内依需求生成内容，社群网路上的恶意行为者可能造成前所未有的假资讯泛滥。

报告提到，人工智慧已被用于制作图像与影片，还可翻译或生成文本，制作假新闻或摘要。

Meta安全政策总监阿格拉诺维奇（David Agranovich）告诉记者，俄罗斯仍是使用脸书和Instagram假帐号从事「协同造假行为」的最大来源。

报告指出，自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，假资讯攻击的目标一直集中在颠覆乌克兰及其盟友。

Meta表示，当侦测到造假内容时，Meta会关注帐号的行为方式，而不是发布的内容。

争夺影响力的活动往往横跨不同网路平台，Meta注意到社群平台X（前身为推特）上的贴文，过去常会让捏造的内容看来更为可信。