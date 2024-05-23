美国总统拜登反对片面承认巴勒斯坦国

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（法新社华盛顿22日电） 在西班牙、爱尔兰和挪威相继宣布承认巴勒斯坦国家地位后，美国白宫今天表示，总统拜登反对「片面承认」巴勒斯坦国。

白宫国家安全会议（National Security Council）发言人华森（Adrienne Watson）表示，拜登（Joe Biden）是「两国方案（two-state solution）的强力支持者，他的整个职涯始终如此」。

华森还说，拜登「认为，应透过双方（以色列与巴勒斯坦）直接谈判来实现巴勒斯坦国，而非透过片面承认」。

这番发言并未直接提及正式承认巴勒斯坦国的前述3个欧洲国家，这3国都是美国的紧密盟友。

拜登和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）一直施压以色列在巴勒斯坦建国时程表上向前推进，施压方式包括让沙乌地阿拉伯与以色列关系正常化的前景悬而未定。

但近期在联合国安全理事会（UN Security Council）的会议上，华府否决巴勒斯坦的入联申请，说只能透过顾及以色列安全利益的谈判来实现承认巴勒斯坦国。

根据法新社统计以色列官方数据，统治加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动前所未有的攻击后，造成1170多人丧命，其中多为平民。

当时哈玛斯还掳走252名人质，其中124人迄今仍被扣留在加萨，包括军方认定已亡故的37人。

而根据加萨卫生部说法，以色列的报复反击已在当地造成至少3万5709人丧生，大多为妇孺。