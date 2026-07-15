美国扩大制裁伊朗 锁定石油业与加密货币

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（法新社华盛顿14日电） 美国财政部今天宣布，扩大对伊朗石油业的制裁，进一步打击石油运输大亨夏卡尼旗下网络，并已冻结与伊朗中央银行相关、存放在数位钱包中的1.3亿美元（约新台币42亿元）资产。

美国财政部今天透过声明指出：「伊朗重新在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）发动破坏区域稳定的攻势后，这项行动是财政部持续对伊朗政权施加经济压力的一环。」

美国财政部指控，夏卡尼（Mohammad Hossein Shamkhani）网络仍是伊朗石油出口的重要幕后推手，且已扩展至全球大宗商品贸易。

最新制裁措施针对逾50位个人、实体及船舶，美国政府指控，它们协助伊朗当局牟利。

美国财政部补充，现已对逾200个在夏卡尼网络控制下运作的个人、实体及船只实施制裁。

夏卡尼的父亲是伊朗国安官员阿里．夏卡尼（Ali Shamkhani），后者是伊朗前最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）的顾问。阿里．夏卡尼及哈米尼已于2月28日美伊战争爆发首日双双身亡。

此外，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）还说，该部会已「制裁多个与伊朗中央银行有关联的钱包，冻结价值逾1.3亿美元的资产」。

他在社群媒体X平台发文表示：「我们将持续积极追查资金流向，阻止伊朗政权取得非法收益。」

专家指出，数位资产平台被用于协助规避针对伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的制裁，且在通膨飙升下，成为一般民众的财务避风港。