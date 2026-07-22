美国扩大施压古巴 同步启动1亿美元援助计画

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（法新社华盛顿21日电） 美国今天表示，将向古巴运送总额1亿美元援助方案的首批物资。这个加勒比海岛国在美国施压下，正面临严重的经济危机。

美国国务院声明指出，1架载运「可供给700个古巴家庭使用的预先包装食品及卫生用品」的飞机将自迈阿密（Miami）起飞。

根据声明，这批援助物资将由天主教会直接发放，绕过古巴共产政府，避免「政权挪用或窃取援助物资的任何机会」。

在飓风美莉莎（Melissa）重创古巴部分地区后，美国曾透过天主教会作为中介，向古巴提供900万美元援助。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）5月提出这项1亿美元援助方案，当时美国正扩大对古巴共产领导高层施压。

施压行动包括大幅升高制裁、实施实质性石油封锁，以及对前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）提出刑事指控。劳尔．卡斯楚至今仍是古巴政坛的重要权力人物。

美国总统川曾表示，继今年1月采取军事行动将古巴重要盟友、委内瑞拉前总统马杜洛（Nicolas Maduro）赶下台后，古巴领导高层可能是他下一个目标。

石油封锁已导致古巴燃料严重短缺，并造成近几周多次全国性大停电。（编译：徐睿承）