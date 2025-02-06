美国拒出席G20会议 批南非推反美议程

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（法新社圣多明哥5日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天指控20国集团（G20）主办国南非政府推动「反美」议程，宣布不出席本月在南非举行的G20外长会议。

南非政府为改正过去种族隔离时期延续至今的不平等现象，正着手推动土地改革政策，美国总统川普2日抨击这项政策，并称南非「没收」土地和「非常恶劣对待某些阶级的人民」。

卢比欧在社群平台X上发文，宣布他将抵制本月20日至21日在南非约翰尼斯堡（Johannesburg）举行的G20外长会议。

卢比欧表示：「南非正在做非常差劲的事，即没收私人财产，并利用G20来推广『团结、平等与可持续性』，换句话说，就是『多元、公平及包容』（DEI）和气候变迁。」

川普自1月重返白宫后，便猛烈抨击DEI计画。

卢比欧说：「我的职责是促进美国国家利益，而不是浪费纳税人的钱或纵容反美主义。」

作为全球最大经济体的美国若缺席，将对G20造成重大冲击，因为G20设立的目的就是为了代表全球主要经济体。

川普政府正设法透过外交手段解决俄乌战争之际，这场会议本可为卢比欧提供首次与俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）会面的机会。

南非总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）本周稍早驳斥川普称南非「没收」土地的指控，并表示他已准备好向川普说明土地改革政策；拉玛佛沙昨天和川普的亲密盟友、亿万富翁马斯克（Elon Musk）通话，对川普散布「假讯息」表达关切。