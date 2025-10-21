美国拚巩固加萨停火协议 范斯抵以色列会谈

afp_tickers

2 分钟

（法新社特拉维夫21日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天抵达以色列，展开巩固由美国促成、目前依然脆弱的加萨停火协议的任务，预计今明两天将会晤美方特使、军事专家及以色列高官。

以色列外交部在社群媒体贴文写道，「欢迎范斯副总统来到以色列」，并附上范斯夫妇下飞机的照片。

以色列外交部还说，「应许之地与自由之地携手合作，可以获致更美好的未来」，包括让剩下的十来具以色列人质遗体回到以色列。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）昨天归还一具被扣押在加萨走廊（Gaza Strip）的人质遗体，以色列今天说已确认遗体属于2023年10月7日就遇害的海米（Tal Chaimi）。

41岁的海米是尼尔伊扎克集体农场（Nir Yitzhak）的卫戍民兵指挥官，他在哈玛斯2023年10月攻击以色列所引发的战争首日就遇害，遗体被带回加萨。

范斯今天预计会晤美国中东事务高阶特使及监控停火情形的军事专家。根据以色列媒体报导，范斯明天也将在耶路撒冷（Jerusalem）与总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）等以色列领袖会谈。

除了美国，卡达也是加萨停火的重要调解方。在哈玛斯阵地遭遇一系列致命空袭后，卡达元首塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）今天指控以色列违反持续11天的停火协议。