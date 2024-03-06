美国敦促尽快达成协议 加萨休战谈判进入第4天

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（法新社加萨6日电） 在美国总统拜登呼吁巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）在斋戒月开始前，与以色列达成休战协议后，国际调停人将在今天于开罗与哈玛斯进行第4天的会谈。

哈玛斯去年10月7日袭击以色列引发以哈激烈战斗，特使讨论在本月10日或11日（取决于满月出现）穆斯林斋戒月开始之前，让双方暂时休战。

由于饥荒威胁到被围困的加萨走廊（Gaza Strip），美国和约旦飞机昨天与埃及和法国的联合行动中，再次向拥有240万人口的加萨走廊空投食物援助。

世界卫生组织通报，加萨北部两家医院有儿童因饥饿而死亡，美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）也表达「对加萨人道主义状况的深表关切」。

哈玛斯和美国的特使一直在开罗与卡达和埃及的调停人会面，讨论为期6周的休战计画、用剩余的数十名以色列人质换取数百名巴勒斯坦囚犯、以及向加萨提供更多援助。

与埃及情报部门关系密切的埃及媒体「开罗新闻」（Al Qahera News）报导，会谈将于今天继续进行。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）敦促哈玛斯接受「立即停火」之后，拜登总统警告哈玛斯迅速同意休战和释放人质的协议。