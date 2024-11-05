美国新州小镇抢先投开票 贺川平手反映选情拉锯

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（法新社美国迪斯维尔诺契5日电） 美国新罕布什尔州小镇迪斯维尔诺契的选民今天抢头香，在零时零分为选举日拉开序幕，民主与共和两党总统候选人贺锦丽与川普打成平手，反映这场选战的全国票数将十分接近。

美国东北部新罕布什尔州小镇迪斯维尔诺契（Dixville Notch），数十年来都是在星期一24时钟声敲响时举行选举日投票，比美国其他投票所开放的时间早好几个小时。根据计票结果，民主党籍的贺锦丽（Kamala Harris）与对手川普各得3票。

本届总统大选选情紧绷且异常胶着，民调结果大致呈现五五波拉锯战，民主党籍副总统贺锦丽与共和党籍前总统川普都一直在卖力催票。

迪斯维尔诺契镇选民今天在一群记者面前，在手风琴演奏的美国国歌背景下投票。

新罕布什尔州的选举法允许居民人数不到100人的市镇在午夜开放投票站，并在所有登记选民履行完公民义务后关闭投票站。

迪斯维尔诺契镇居民2020年一致投给当时的候选人拜登，据报导，这是自1960年开始有午夜投票传统以来，第2位获得所有选票的总统候选人。

美国东岸大多数的投票站将在今天早上6时或7时开放。

迪斯维尔诺契镇选民今年1月在新罕布什尔州总统初选，让共和党参选人海利（Nikki Haley）意外横扫所有票数获胜。

由于川普遥遥领先，海利最后退出选战，但今天的投票显示，有3名选民在总统大选中选择不支持亿万富豪川普。