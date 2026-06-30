美国最高法院裁定 邮寄选票于选举日后寄达仍属有效

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（法新社华盛顿29日电） 美国最高法院今天以5比4裁定维持密西西比州一项州法效力，也就是邮寄选票如果在选举日后收到仍可计入。

密西西比州法律规定，只要邮寄选票在选举日当天盖有邮戳，并在投票日后5个工作天内送达，即可纳入计票。共和党全国委员会（RNC）对此提出挑战，但未获最高法院接受。

保守派首席大法官罗伯兹（John Roberts）与巴瑞特（Amy Coney Barrett），连同3名自由派大法官投下赞成票，最终以5比4决定维持密西西比州的州法效力。

巴瑞特在多数意见书中指出，联邦法律规定选票投出的时间，州法律则决定选票必须收到的时间，两者并不抵触。

巴瑞特表示，联邦选举日相关法规并无禁止密西西比州计算选举日当天盖戳、5日内送达的不在籍选票。

川普长期批评邮寄选票，声称容易舞弊，并造成他在2020年输给民主党籍的拜登。他今年3月签署行政命令，试图限缩邮寄投票的规定，但遭下级法院阻挡。

川普在自家社群媒体「真实社群」（Truth Social）形容这项裁定是选民权利的重大损失。他敦促国会通过名为「保障美国选民资格」（SAVE America）法案，进一步限制投票资格。

这项法案除要求投票须携带附照片的身分证明文件外，还规定选民登记时，须提供公民身分证明文件。专家指出，此举将使数百万无护照或出生证明的民众丧失投票资格，这项法案目前在国会卡关。

全美约30州允许部分不在籍选票，若于选举日后送达仍可计入。民主党选民使用邮寄选票的比例通常高于共和党，此投票方式在新冠疫情期间更加普遍。

民主党参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）欢迎最高法院的裁定，称其维护「只要在期限内投票，就会被计入」的美国民主原则，强调民主参与不应因种族、居住地或投票方式而受限。

民调显示，共和党在11月期中选举有可能失去国会两院微弱多数。民主党已示意若能夺回众院，将阻挡川普的施政议程，并有可能提出弹劾。