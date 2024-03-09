美国本土遇最热冬天 比上世纪同期均温高摄氏3度

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（法新社华盛顿8日电） 今天公布的资料显示，这个冬季是有纪录以来美国本土出现过最炎热的冬季。又一迹象显示，气候危机正造成世界朝向史无前例的时代前进。

根据美国国家海洋暨大气总署（NOAA）的资料，美国本土48州自去年12月至今年2月的平均气温为华氏37.6度（摄氏3.1度），创下1890年起有纪录以来同期最高温，更比20世纪同期平均气温高出华氏5.4度（摄氏3.0度）。

美国是世界第2大温室气体排放国，仅次于中国。美国本土史上第2燠热冬季是在2016年，当时平均气温为华氏36.8度（摄氏2.7度）；纪录中史上最寒冷冬季则出现在1979年，只有华氏26.6度（摄氏零下3度）。

美国上中西部、五大湖区及东北部合计的8个州出现纪录有史以来最热冬季，部份是受到圣婴现象（El Nino）推波助澜。

其中明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）昨天宣布，针对因降雪减少而受影响的相关业者，「从滑雪、雪鞋运动到冬季节庆」，州政府已释出联邦资金补贴。

美国这个冬季的高温持续整个2月。资料显示，排除夏威夷、阿拉斯加及海外领地的美国本土，2月平均气温为华氏41.1度（摄氏5.1度），较同月历史平均气温高出华氏7.2度（摄氏4.0度），达到有纪录以来同期第3高。