美国校园示威潮延烧 川普称维州右翼集会小巫见大巫

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（法新社纽约25日法新外电）美国前总统川普今天谴责近日席卷国内大学的亲巴勒斯坦抗议活动，他说这波展现的「仇恨」程度，远比2017年臭名昭着的维吉尼亚州右翼极端分子集会活动更严重。

川普近日为艳星封口费案在纽约曼哈顿（Manhattan）受审。他今天离开法庭时告诉记者：「现在到处都有抗议。」

他说：「相比起来，沙洛兹维尔（Charlottesville，维吉尼亚州地名）事件简直小巫见大巫，根本没法比，仇恨程度不像现在这样，这次是巨大的仇恨。」

当年在沙洛兹维尔举行的「团结右翼」（Unite the Right）集会凝聚来自全美各地白人民族主义者，他们高举火炬并呼喊口号。1名公开承认是白人至上主义者还驾车冲入对立阵营的抗议群众，造成1死19伤。

美国总统拜登竞选阵营今天上传沙洛兹维尔集会相关影片画面，藉以回应川普的评论。画面显示高举火炬的「新纳粹主义和三K党（KKK）成员」高喊「犹太人不会取代我们」。

当时集会发生暴力后，时任总统川普过48小时才回应，却仅说「双边都有非常好的人」，引起广泛批评。

川普今天发表言论的同时，亲巴勒斯坦的示威潮持续蔓延到更多美国大学校园。由于不满以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）的战争让死亡人数持续攀升，学生持续在校园内扎营示威。

在校方和警方打压下，目前为止已有数百人遭逮捕。

拜登先前表明支持以色列，但也敦促以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）进一步放行物资进入加萨走廊（Gaza Strip）援助巴勒斯坦人。白宫昨天表示，拜登支持学生行使言论自由权利。