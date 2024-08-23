美国民主党全代会亮点多 欧巴马伉俪抢镜

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（法新芝加哥22日电） 美国民主党全国代表大会今天晚间落幕，副总统贺锦丽发表获提名角逐白宫大位的压轴演说博得满堂彩，但为期4天冠盖云集又洋溢欢愉和希望氛围的全代会，亮点不只有贺锦丽。

民主党全国代表大会（Democratic National Convention）于8月19日至22日在芝加哥举行，法新社汇整出值得回顾的要点：

●星光熠熠

脱口秀天后欧普拉（Oprah Winfrey）抢尽锋头，并呼吁选民「选择喜悦」，盲人歌手史提夫汪达（Stevie Wonder）也出场献唱歌曲。

还有美国全方位艺人约翰传奇（John Legend）嗨翻整个会场，印度裔女星明蒂卡林（Mindy Kaling）分享她与贺锦丽（Kamala Harris）一同上烹饪节目的往事。

综艺秀「周六夜现场」（Saturday Night Live）固定班底肯南汤普森（Kenan Thompson）拿封面写着「2025年计画」（Project 2025）的书本登台，该计画被视为跟共和党总统候选人川普（Donald Trump）有关。

「2025年计画」由保守派智库「传统基金会」（Heritage Foundation）主导，内容主张大幅改革联邦政府，包括削减若干联邦机关、大规模扩张总统权力。但前总统川普上个月已表示，他与这项计画无关。 ●亲情流露

贺锦丽副手人选、明尼苏达州州长华兹（Tim Walz）的17岁儿子葛斯．华兹（Gus Walz）抹去喜极而泣的眼泪，指着接受民主党副总统人选提名的华兹，啜泣说着：「那是我爸爸！」

贺锦丽的丈夫任德龙（Doug Emhoff）也是另一个让人难忘的记忆点，他登台演说，回顾往昔两人热恋期间甜蜜又搞笑的点滴。

美国现任总统拜登（Joe Biden）的女儿艾希莉．拜登（Ashley Biden）向父亲致敬，堪称民主党全代会开幕之夜的亮点。

●欧巴马夫妇魅力不减

前总统欧巴马（Barack Obama）与蜜雪儿．欧巴马（Michelle Obama）伉俪于全代会第2天现身，赋予这场政治集会明星魅力，时光彷佛又回到2008年。

欧巴马发表演讲嘲讽川普让全场笑翻，但反观蜜雪儿．欧巴马，她侃侃而谈「希望的感染力」，被誉为民主党全代会周的最受好评演说。

●向拜登告别

拜登于民主党全代会首日发表感动人心的演说，不过就在数周前，拜登原本以为他会是这次大会的主角。

在第一夫人吉儿．拜登（Jill Biden）和贺锦丽的陪同下，这位从政生涯超过半世纪、年长又资深的民主党人最终交棒了。

拜登宣称：「民主已经获胜，民主已经实现，而如今务必守护民主。」现场听众也多次起立鼓掌向他致意。