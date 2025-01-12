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美国洛杉矶野火肆虐 撤离家园居民面临物价哄抬

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（法新社圣塔蒙尼加12日电） 美国加州洛杉矶近郊高级社区「太平洋断崖」（Pacific Palisades）遭野火肆虐5天后，当地居民李柏曼迫切需要找到住处，但无良房东抬高租金，让租屋成为难题。

法新社报导，野火从1月7日起席卷大洛杉矶地区，将许多社区夷为平地，城市内大片区域也化为灰烬，造成的死亡总数已达16人，相关当局已下令逾15万民众撤离家园。

大火烧毁洛杉矶近郊高级社区「太平洋断崖」，当地在上周以前仍是全美最令人向往的不动产标的之一，比利克里斯托（Billy Crystal）及凯特贝琴萨（Kate Beckinsale）等好莱坞名人就住在该社区。

收入高于平均的当地居民被迫离开家园，这似乎吸引了投机人士，他们从灾民的痛苦中看到赚钱机会。

现年50岁的造型师李柏曼（Maya Lieberman）告诉法新社：「物价被哄抬到已经失控，令人震惊。找不到我们可去之处。」

类似的明显哄抬物价故事比比皆是，被迫离开家园的电视制作人史密斯（Alex Smith）表示：「我有朋友在洛杉矶以外的地方预订一家饭店，当他们抵达那里时，却被要求支付更高的价格。」

这种刻薄作法引起加州检察长邦塔（Rob Bonta）的愤怒，他昨天警告法律禁止这种行径。

邦塔告诉记者：「哄抬物价是非法的，我们不会容忍这种行为。我们将追究责任，我们会起诉。」他还说，被判有罪的人可能入狱一年。

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