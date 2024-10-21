美国特使与黎巴嫩国会议长会谈 盼以黎战火尽快结束

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（法新社贝鲁特21日电） 美国今天表示，华府希望以色列与黎巴嫩政治和军事组织真主党（Hezbollah）之间的战火「尽快结束」，并施压落实联合国决议，要求真主党撤出黎巴嫩南部。

美国特使哈克斯汀（Amos Hochstein）在黎巴嫩首都贝鲁特与国会议长柏瑞（Nabih Berri）举行会谈，以推动结束以黎将近一个月来的战火，这场战争在黎巴嫩已夺走超过1470条人命。

哈克斯汀指出：「将黎巴嫩的未来和区域内的其他冲突挂勾，无论是过去或现在，都不符合黎巴嫩人的利益。」他指的是真主党的一项主要诉求，要求黎巴嫩的停火，必须与结束加萨战争挂勾。

哈克斯汀也表示，终结2006年以色列和真主党战火的联合国第1701号决议应该是最新停火协议的基础，各方一直以来在执行这项决议方面做得不够。

根据1701号决议，只有黎巴嫩部队和联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）可以派遣到黎巴嫩南部，靠近以色列边境的利塔尼河（Litani River）地区。

尽管决议条文要求，真主党仍盘据黎巴嫩南部，并从去年10月开始对以色列发动低密度的跨境攻击，以支持其巴勒斯坦盟友哈玛斯（Hamas）。

哈克斯汀告诉媒体：「我们的承诺是根据1701（号决议）解决这场冲突，这就是解决方案看起来的模样。」

哈克斯汀说，「1701号（决议）成功结束2006年的战争，但我们必须诚实说，没有人做任何事来执行这项决议」。他强调，「双方仅仅承诺遵守1701号决议是不够的」。