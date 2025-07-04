美国环保署员工签署联名信批评政策 139人遭停职

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（法新社华盛顿3日电） 美国环境保护署发言人今天表示，已对139名员工实施停职处分，原因是他们日前签署措辞严厉的公开信，指控署长泽尔丁（Lee Zeldin）推动有害人类和地球的政策。

这封公开信在6月30日发布于倡议团体「捍卫科学」（Stand Up for Science）的网站上。信中指出美国环境保护署（EPA）垄罩在政治干预的氛围中，并警告领导层正侵蚀公众健康保障与科学诚信。

环保署在回覆法新社的电子邮件中表示：「环境保护署对于公务员非法破坏、阻挠和削弱政府施政方针的行为，采取零容忍政策，这些施政方针是去年11月由这个国家的伟大人民投票决定的。」

这封公开联名信最初有200多人签署，但实际被行政停职的人数为139人。原先公布在网站上的名单目前也已被移除，两者人数有所出入的原因尚不清楚。

信中写道：「当今政府的决定经常与同侪审查的研究以及环保署专家的建议抵触。毋庸置疑，你们的行为不仅在美国危害公众健康，阻碍科学进步，在全世界也是如此。」

这封信点出5个主要关注领域，包括环保署日益政治化、针对边缘化社区的计画被撤销，以及环保署研究发展办公室（Office of Research and Development）的「解散」。