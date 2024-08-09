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美国田纳西州男子被捕 涉嫌助北韩人谋取武器计画资金

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（法新社华盛顿8日电） 美国司法部表示，田纳西州一名男子今天被逮捕，因他涉嫌帮助北韩人获取美国与英国公司的远端资讯科技（IT）工作，为北韩武器计画筹措资金。

法新社报导，现年38岁的努特（Matthew Knoot）被指控盗用身分、促成非法雇用外国人等罪行，若被定罪，将面临最重20年有期徒刑。

美国司法部表示，这项阴谋意在为北韩非法武器计画谋取收入。

美国律师李文提斯（Henry Leventis）发声明表示：「北韩派遣数以千计技术高超的资讯科技人员到世界各地欺骗不知情的企业，并躲避国际制裁，以便继续为危险的武器计画提供资金。」

努特被控欺骗美国与英国公司雇用外籍远端IT人员，而这些公司以为这些人员身在美国。

司法部指出，这些自由接案的IT人员其实是北韩国民，主要以中国及俄罗斯为据点，他们冒用了美国公民的身分。

司法部还表示，努特涉嫌在田纳西州纳希维尔（Nashville）的住所经营一座「笔记型电脑农场」，是这场诈骗的一环。2022年7月至2023年8月期间，被锁定的公司寄送笔记型电脑给努特，供北韩IT人员远端工作，同时假装在努特的住所工作。

司法部表示，努特因提供这项服务，每个月都能获得酬劳。

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