美国男子因在移民局附近纵火被捕 3人轻伤

afp_tickers

分享

2 分钟

（法新社纽约20日电） 美国1名退伍军人为抗议美国总统川普的移民政策，今天在纽约联邦办公大楼外纵火被捕，共有2名政府员工与1名平民受到轻伤。

据称43岁的阿拉巴卡（Andrew Arrabaca）先在曼哈顿的联邦大楼外泼洒汽油，然后用打火机和烟火点燃。这栋建筑内设有移民法庭及美国移民暨海关执法局（ICE）办公室。

官员表示，2名政府员工和1名平民在事件中受到轻伤。

纽约市警局局长提许（Jessica Tisch）指出，警方在嫌犯推着的手推车内发现「ICE滚出街头」的标语，而且他当时戴着「军用头盔」。

「阿拉巴卡先生不怀好意而来，」联邦调查局纽约分处的巴尔纳寇（James Barnacl）称他是「反美、反政府极端分子」，携有2柄斧头、1把锤子和3把刀。

「他确实说过他的目标是那栋大楼，他不在乎进出大楼的人，无论是联邦员工还是平民，」巴尔纳寇补充道。

巴尔纳寇说，阿拉巴卡于2001年至2005年在美国陆军服役，担任爱国者飞弹系统的机械师。

网路流传的影片显示，身穿黑衣的男子将水桶里的液体泼在大楼阶梯上，随后引燃大火，逃离时遭警员扑倒。

调查人员今天追踪到嫌犯位于哈林（Harlem）的住所，当局表示他昨天乘地铁抵达曼哈顿中城，并在下城街头过夜。

纽约市长曼达尼（Zohran Mamdani）在X平台表示，这起事件「令人深感不安」，并表示庆幸无人重伤。