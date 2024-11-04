美国社会弥漫选举焦虑 69%民众压力大

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（法新社维吉尼亚州瑞斯顿4日电） 美国总统大选明天就要登场，这次选举竞争激烈令人「压力山大」，维吉尼亚州一间瑜伽教室可见数十人闭眼躺在地上，听着铜锣敲击声响，试着在选前寻求一丝平静。

美国政坛纷纷扰扰多年，逐鹿白宫的川普（Donald Trump）和贺锦丽（Kamala Harris）无不升高施压，敦促选民保卫国家免于灾难性毁灭一途。

这次大选让许多美国人若非筋疲力尽，就是怒火中烧，或至少希望一切赶快落幕。

在维州瑞斯顿（Reston），一堂用来因应选举压力的瑜伽冥想课程结束后，55岁民众史蒂文斯（Cheryl Stevens）说：「我感觉自己失去对事情的控制，是这样非常基本层面的压力。」

她问道：「万一我们又得从头再来怎么办？」她言下之意是指川普可能重新执政。

支持贺锦丽的她说，选前压力导致她有些晚上只睡4小时，身心处在高度警觉状态。

本届总统大选中，一边是被控试图推翻2020年大选结果的前总统川普，另一边是力拼成为美国第一位女性总统的副总统贺锦丽。

双方激烈对立导致美国社会出现夫妻失和、朋友反目、亲戚闹翻等现象，同时又掀起对国家走向的极度忧虑感。

美国心理协会（American Psychological Association, APA）网站写道：「美国民众因政治感受到的压力日益增加。」

「这是一个混乱纷扰的选举季，除了暗杀未遂，还有临阵换将、辩论大戏和一堆司法战。」

美国心理协会10月公布的民调显示，69%美国成年人说这场总统选举是一大压力源。

这个数字高出2020年的68%，当时美国不仅处于川普动荡的第一次总统任期尾声，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情正在肆虐，争取社会正义的抗议活动也闹得沸沸扬扬。

今年的数字更远高于2016年的52%，当时美国政坛刚踏入川普时代。

随着投票日逼近，网路上有大量关于管理选举压力诀窍的文章，所列建议包括吐纳练习、睡前应尽力避免浏览社群媒体等。

教导选举压力管理的哈伯德（Reggie Hubbard）敦促班上约45名学员照顾好自己，他建议：「无论喜欢与否，我们都在同一条船上，何不试着让自己接纳这一切呢？」