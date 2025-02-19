美国祭出关税威胁 加拿大企业措手不及

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（法新社蒙特娄18日电） 美国总统川普威胁对进口商品加徵关税，犹如对加拿大抛出震撼弹，迫使企业重新审视对美国市场的依赖，令许多产业头疼不已。

加拿大商会（Canadian Chamber of Commerce）副会长霍姆斯（Matthew Holmes）告诉法新社：「这简直让人措手不及，这种不可预测性与不确定性令业界极度焦虑。」

他补充说：「这件事在加拿大引发热议，认为我们无法再信任这段伙伴关系了。」

美国总统川普本月稍早宣布对加拿大和墨西哥进口商品加徵25%关税，随后又给予30天缓冲期。

尽管暂缓实施，加拿大企业仍忧心不已，因为加拿大出口产品有超过75%销往美国，业者担心贸易战恐导致经济衰退，数以十万计民众恐失业。

霍姆斯表示，加拿大必须为关税措施做好准备，包括消除省与省之间的贸易壁垒并拓展出口市场，「我们得做好准备，建构基础设施和合作关系，现在就要开始动起来」，否则加拿大企业将「真的、真的完了」。

根据最新调查，9成加拿大民众都认同有必要减少对美国的贸易依赖。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）近日在多伦多召开高峰会，邀集企业领袖共同商讨促进加拿大经济发展的方法，其中包括消除省与省之间的贸易壁垒、拓展出口市场、提升生产力等。

不过，多伦多大学（University of Toronto）经济学教授吉勒佐（Robert Gillezeau）看来，这目标知易行难。

他受访时说，「两国间的经济密不可分，年度贸易总额超过1兆美元」，指出加拿大与美国相邻且长期关系良好，进而发展出如此紧密的关系。

吉勒佐进一步分析，对某些产业而言，或许比较容易脱离美国市场，但对其余产业来说将是场灾难。