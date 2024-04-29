美国祭TikTok禁令 创作者忧生计受影响

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（法新社旧金山28日电） 2020年初COVID-19疫情实施封锁措施期间，乔德哈里透过TikTok分享她对阅读的热爱，影片爆红后，不少业配纷纷找上门，之后她更关注美国极端保守地区学校书籍被禁的短片。

现在她赖以养家�b口的线上平台将被禁止，使用TikTok的内容创作者谴责这是对他们生计的攻击。

定居于芝加哥、23岁的乔德哈里（Ayman Chaudhary）告诉法新社：「这对小型企业和创作者来说非常重要。这是我的全职工作。这让我非常担心，我生活在一个会通过这些禁令，而不是关注真正重要事情的国家，例如枪枝管制、医疗保健和教育。」

美国新法规定TikTok母公司、中国科技巨擘字节跳动（ByteDance）必须在9个月的期限内出售这个广受欢迎的短影音平台，否则TikTok将面临在全美遭封杀命运。

美国议员主张，只要TikTok归字节跳动所有，中国政府就可以利用它进行间谍活动和宣传。

芮曼（Bilal Rehman）在TikTok拥有约50万追随者，以搞笑方式宣传他公司的室内设计专案。他表示：「所有参与决定是否禁止这个平台的人，都对它对所有小型企业的影响视而不见。」

根据由TikTok支持的牛津经济公司（Oxford Economics）研究显示，TikTok已经从新奇事物变成许多美国小型企业的必需品了。

研究指出，TikTok推动美国超过700万家企业成长，协助创造数十亿美元并支持超过22万4000个就业机会。

芮曼谈到TikTok时表示：「它已经成为我们经济的一个重要组成部分，如果被封禁将对数百万人造成毁灭性打击。」