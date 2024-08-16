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美国联邦医保协商砍药价 10款畅销处方药在列

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（法新社纽约15日电） 美国总统拜登今天宣布联邦医疗保险（Medicare）与药厂的协商结果，10款重要处方药将降价，新价格将在2026年生效，估计头一年可省下60亿美元。

法新社报导，美国政府援引「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），为联邦医疗保险计画启动10款畅销处方药议价。与制药公司就药物价格进行协商是私人保险公司的例行程序，这是联邦医疗保险近60年来首度协调药价。

白宫发声明说，这是「划时代的里程碑」。

新价格将在2026年生效，首批10种处方药的价格和2023年相比将减少38%至79%不等。

美国总统拜登表示，这场耗时好几个月的协商，光是第一年可为联邦医疗保险节省60亿美元。联邦医疗保险是美国政府提供65岁以上老人的公营健保。

联邦医疗保险与药厂所达成的新价格协议，估计可为联邦医疗保险受益人在第一年省下15亿美元的自付额。

美国政府先以10种药物进行价格谈判，在接下来几年将扩大计画范围。

诺华集团（Novartis）生产的心脏衰竭治疗药物健安心膜衣锭（Entresto）被纳入10款降价的处方药之中。诺华集团抨击制定价格过程「不客观也不透明」，声称「制定价格过程违宪，将带来长期的毁灭性后果」。

除了健安心膜衣锭之外，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）生产的糖尿病药物福适佳膜衣锭（Farxiga）以及预防血栓的抗凝血剂艾必克凝膜衣锭（Eliquis）也在降价之列。

美国居民面临全球最高的处方药价格，尽管保费已经过高，但许多人还是得自掏腰包支付部分费用。

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