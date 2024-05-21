美国联邦存保公司董事长葛伦柏格提辞呈

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（法新社华盛顿20日电） 一份独立报告发现，美国联邦存款保险公司（FDIC）内部有大量与性有关的不当行为，以及「父权」文化的证据，董事长葛伦柏格今天为此提出辞呈。

葛伦柏格（Martin Gruenberg）在声明中说：「有鉴于最近的一些事件，一旦继任者确定了，我就准备辞去职务。」

他补充道：「在那之前，我将继续履行FDIC董事长的职责，而这也包括改变FDIC的职场文化。」

葛伦柏格自2005年起在共和党与民主党籍总统任内，断断续续地领导FDIC，拜登最近再度任命他接任FDIC最高职位。

在葛伦柏格提出辞呈前，共和、民主两党的美国联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）成员今天共同呼吁他辞职。

参议员布朗（Sherrod Brown）在声明中说：「FDIC必须有根本性的改变，这些改变始于新的领导阶层，他们必须解决该机构有毒的（职场）文化，并将在那里工作的女性及男性，还有他们的任务，放在首要的位置。」

本月稍早发布的报告发现，FDIC未能提供一个免受性骚扰、歧视，和其他人际间不当举止的安全职场，且该机构存在着「父权、思想狭隘且规避风险的文化」。

报告指出，FDIC员工「普遍担忧遭到报复」，导致不当行为事件漏报，管理阶层的因应做法「一直都不足够且没有效率」。

该报告还调查了有关葛伦柏格在FDIC内部因为脾气暴躁而闻名的通报，因此发现他与某些员工交谈期间，表现得极其「严厉」、「咄咄逼人」、「心烦意乱」。

报告作者表示，虽然葛伦柏格的行为并非「该机构性骚扰和歧视存在的根本原因」，但职场文化「始于高层」。