美国联邦航空总署署长人选 川普提名贝德福

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（法新社纽约17日电） 美国总统川普今天提名共和航空公司执行长贝德福领导美国联邦航空总署（FAA）。由于华府1月刚发生致命坠机事故，联邦航空总署飞安管控的能力正面临质疑。

法新社报导，贝德福（Bryan Bedford）这项人事案须经联邦参议院的确认。

川普在他社群网站「真实社群」（Truth Social）贴文指出，贝德福拥有30多年的航空资历。

川普说，贝德福将与运输部长合作，「大力改革联邦航空总署…保障每年近10亿旅客的安全」。

根据共和航空公司（Republic Airways）这间提供区域性航班的航空业者所发布的声明，贝德福表示，他期待展开各项计画，「开发并部署一个崭新、现代化、具成本效益的航空管制系统，进而打造一个更安全、更有效率的航空网络」。

华府今年1月29日发生客机与美军黑鹰（Black Hawk）直升机相撞坠河的事故，共67人丧生。联邦航空总署上周宣布新措施，限制雷根华盛顿国家机场（Reagan Washington National Airport）周边的直升机飞行。

这起事故打断了美国连16年无致命商业航空事故的纪录，也掀起各界对美国飞航管制系统的关切，有些人认为目前航管人手不足，设备也太过老旧。（译者：纪锦玲）