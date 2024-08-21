美国蒙大拿州将堕胎权保障列入11月选票

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（法新社华盛顿21日电） 美国蒙大拿州昨天成为最新一个将堕胎权列入11月选票的州，允许当地选民决定是否支持一项保护堕胎权的州宪法修正案。

自从保守派主导的美国联邦最高法院于2022年推翻全国性的堕胎权保障后，堕胎权便成为选举的一项关键议题以及民主党的号召口号。

蒙大拿州务卿办公室网站写道，若这项倡议通过，「将禁止政府否认或烦扰可存活胎龄（胎儿已可在子宫外独立生存）前的堕胎权利」。

如果专业医疗人员指出怀孕对母亲的生命构成威胁，州政府也不得拒绝或妨碍堕胎。

州务卿办公室补充道：「这项倡议将防止政府惩罚患者、医事人员，或任何协助他人行使有关怀孕自主决策的人。」

据美国媒体报导，继亚利桑那州本月稍早采取类似举措后，蒙大拿州成为第8个将堕胎权保护列入11月大选选票的州。

民主党正试图让堕胎权成为选举中的重要议题，尤其是在亚利桑那州这样的关键摇摆州。美国总统拜登（Joe Biden）2020年在当地仅以1万票的微弱优势击败共和党籍的川普（Donald Trump）。

副总统贺锦丽（Kamala Harris）已确立自身堕胎权主要倡议者的形象，她将代表民主党在11月的总统大选中与川普对抗。