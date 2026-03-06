美国请求防范伊朗无人机 泽伦斯基承诺提供支援

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅5日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天表示，美国已请求乌克兰协助抵御伊朗在中东地区的无人机攻击，并补充说他已下令提供专家支援。

在俄罗斯长达4年的入侵期间，基辅已开发出一系列廉价且有效的无人机拦截器，这是一种设计用来在半空中击中来袭攻击无人机的飞行器，并称相关技术领先全球。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）3日曾向美国在中东的盟友提议，以他们的部分防空飞弹换取这些拦截器，他表示这将能更妥善地保护他们免受伊朗无人机的攻击。

泽伦斯基今天在社群平台X上证实：「我们收到了美方的请求，希望在抵御中东地区的『见证者』（shaheds）方面获得特定支援。」他指的是俄罗斯也在使用的伊朗设计无人机。

乌克兰一直面临这类无人机几乎每天一次的轰击。这些无人机从俄罗斯发射，目标锁定住宅区与民生基础设施，包括能源场点。

他补充说：「我已下达指示，提供必要的手段，并确保乌克兰专家在场，他们能够保证所需的安全。」

尽管华府提出请求，美国总统川普今天却指责泽伦斯基阻碍他在乌克兰的和平调停作为。川普恢复了一年前两人在白宫进行紧张会面时所使用的语气。

川普在接受政治媒体Politico访问时表示：「泽伦斯基必须积极行动，他必须达成协议。」

报导引述川普的话说：「他竟然是障碍，这简直不可思议。你手上没有筹码。现在他手上的筹码更少了。」