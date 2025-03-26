美国贸易黑名单 增列数十个实体

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（法新社华盛顿25日电） 美国商务部表示，美国今天将数十个实体列入贸易黑名单，部分是为了破坏中方人工智慧（AI）和先进运算能力。

这波行动影响中国、阿拉伯联合大公国和伊朗等国家80个实体，美国商务部称这些实体「活动违反美国国家安全和外交政策」。

这些列入所谓出口管制实体清单（Entity List）的企业在未经政府授权情况下，不可取得美国产品和技术。

美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）在声明中表示：「我们不会允许对手利用美国的技术增强自己的军队，并威胁美国人的生命。」

这波行动锁定的实体有11个总部位于中国，1个位于台湾，他们被控为中国用户开发先进AI、超级电脑和高性能AI晶片，「与中国军事工业复合体关系密切」，其中包括北京智源人工智能研究院和浪潮集团（Inspur Group）子公司。

其他则因「助长未经保防管制的核子活动」或「弹道飞弹计画」入列。

美国商务部工业暨安全局（BIS）局长凯斯勒（Jeffrey Kessler）指出，此举是为防止美国技术和产品被滥用于高性能运算、极音速飞弹和军用飞机训练等活动。

美国商务部表示，伊朗和中国两个实体也因试图为伊朗国防工业和无人机计画取得美国产品而被列入黑名单。