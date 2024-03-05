美国超级星期二将登场 两党初选Q&A一次看

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（法新社华盛顿4日电） 美国民主、共和两党的总统提名初选日「超级星期二」将在明天登场，根据媒体报导，争取再度入主白宫的前总统川普，距离赢得共和党总统候选人的提名仅一步之遥。

美国15州和美属萨摩亚（American Samoa）将于当地时间5日举行民主党及共和党的总统提名初选投票。法新社以下整理关于「超级星期二」（Super Tuesday）的4项问答。

●超级星期二具有什么意义？

在美国旷日持久的各州初选旺季中，超级星期二是规模最大的单一投票日。一般而言，随着党内初选竞争益发激烈，这场活动对候选人是成败的关键时刻。

川普（Donald Trump）尽管官司缠身，但在共和党截至目前举行的州初选都胜出。超级星期二是前南卡罗来纳州州长海利（Nikki Haley）扳倒川普、代表共和党参选总统的最后一次真正机会。

另一方面，外界广泛认为民主党将再度提名现任总统拜登（Joe Biden）争取连任，他可能再度与川普对决角逐白宫大位。

●有哪些州举行初选？

具投票资格的数以百万计美国民众，将在民主、共和两党的初选或党团会议中投票。从美国东北的缅因州到西岸的加州，以及美国远在太平洋的属地美属萨摩亚，都将举行初选或党团会议投票。

包括阿拉巴马、阿拉斯加、阿肯色、科罗拉多、麻萨诸塞州、明尼苏达、北卡罗来纳、奥克拉荷马、田纳西、德克萨斯、犹他、佛蒙特及维吉尼亚等州，也将于明天举行初选或党团会议投票。

阿拉斯加州明天只有共和党举行初选，民主党的初选要等到4月举行。

共和党今年稍早已在爱荷华州举行初选；民主党人士将在明天公布该州邮寄投票的胜选者。

●超级星期二的投票预测结果？

由于这15州社会与经济多样性各异，超级星期二提供了参选人展现能力的机会━或是缺点━让他们可以吸引不同背景、来自不同地区的广大选民。

拜登迄今为止都没有遇到任何实力坚强的民主党竞争者；美国现任总统争取连任一般都是这样。

同时，川普已辗压共和党内的初期挑战者，只剩下前美国驻联合国大使海利矢言奋战到底。

共和党明天将有874张党代表票决定归属，占全数党代表票2429票逾1/3。这些党代表接着将在7月共和党提名大会中投票，正式选出代表共和党参选的总统候选人。川普有机会巩固自己大幅领先的优势，除非明天的选举结果出现重大意外。

川普的竞选团队预测，川普将在超级星期二赢得至少773张党代表票，一举超过赢得提名所需的1215张党代表票。

●海利矢言奋战到底

海利昨天在华府共和党初选中胜出，拿下首场胜利。尽管美媒预料川普赢得共和党提名几乎已成定局，这场胜利对坚持不放弃的海利来说仍具意义。

海利在新罕布什尔州和南卡罗来纳州的共和党初选各拿到40%选票，她认为这显示共和党对川普的看法依然分歧。她坚称，她若与拜登竞选总统，表现将比川普出色。