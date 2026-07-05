美国迎建国250周年飙高温 川普预告发表超长演说

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（法新社华盛顿4日电） 美国今天举行游行、飞行表演，稍晚还将施放烟火表演，以庆祝建国250周年。在国家深陷分裂之际，总统川普也在这个具里程碑意义的历史庆典中，留下鲜明的个人印记。

华府国家广场（National Mall）周围竖立诸多开国元勋的纪念碑，而今年在这里登场的传统国庆烟火秀规模全面升级，号称是有史以来最盛大的一次。 川普为7月4日美国独立纪念日筹划长达数小时的军机飞行表演，以及一场不同于以往、带有竞选造势风格的政治集会。7月4日是美国1776年签署「独立宣言」的纪念日。 首都华府气温飙升至摄氏38度，川普却在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「尽管天气炎热，但没有预期那么糟，华府的人潮依然多到惊人！」 根据美国国家气象局（National Weather Service），美国东部大片地区笼罩在热浪之中，约1.6亿人处于极端天气警报范围内。高温也打乱游行、街区派对和烤肉聚会，而这些都是国庆日的传统庆祝活动。 由于「体感温度」飙升至约摄氏41.7度，华府的游行活动被取消。 62岁的退休公务员柯尔（Randy Cole）在华府参加庆典活动时说：「这场盛事以及它对我们国家的意义，会让人受到激励。比起许多人为了让我们在这个伟大的国家享有自由所付出的牺牲，受点热不算什么。」 现年80岁的川普表示，他不会被闷热天气影响，并承诺将发表一场「非常长的演说，好证明我什么都做得到」。不过这场演说早已排定在日落后较凉爽的时段进行。