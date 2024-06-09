美国重启加萨临时码头 恢复运送人道物资

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（法新社华盛顿9日电） 美国军方今天表示，加萨（Gaza）海岸一座美军搭建的码头先前遭恶劣气候破坏，经移至附近以色列的港口修复后，现已恢复运送援助物资。

加萨因以色列对巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）发动军事行动而受创。这场进入第9个月的战事导致加萨居民被迫背井离乡，急需人道援助。

美国中央司令部（USCENTCOM）在社群平台X上表示，「（加萨时间）今天上午10时30分左右，中央司令部开始向加萨岸上运送人道援助物资，今天总共将约492吨（约110万磅）急需的援助物资运送给加萨民众。」

上个月，超过200万磅的援助物资透过这个临时码头运送至加萨，但开始运送不过一周，码头就因海上恶劣气候而受损。

码头在以色列阿什杜德港（Ashdod）进行修复，然后被带回加萨海岸并于7日重启。

以色列遭控拖延放行物资进加萨的速度，导致加萨240万居民无法获得清洁的水、食物、药品和燃料。

美国总统拜登3月初首次宣布临时码头计画后，美国陆军和舰艇很快便动身前往地中海进行打造作业。

除了建立海上援助运输走廊，美国也透过空运提供援助，但空投作业因加萨北部的战事而中断。