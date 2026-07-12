美国重量级参议员葛兰姆辞世 各界哀悼

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（法新社华盛顿12日电） 美国总统川普重要盟友、共和党籍南卡罗来纳州联邦参议员葛兰姆办公室今天表示，他因「短暂且突发的疾病」，于昨晚辞世，享寿71岁。法新社整理各界回应如下：

●台湾总统赖清德

赖总统表示，他对此「深感哀痛」。

他在社群平台X发文说，「葛兰姆（Lindsey Graham）是台湾真正的朋友」，将永远铭记葛兰姆作为自由坚定拥护者与捍卫者的身影。

●美国总统川普

川普今天在真实社群（Truth Social）发文推崇这位富有影响力参议员是「最伟大的人之一」。

他写道：「参议员葛兰姆是我所认识最伟大的人与参议员之一，如今他已离世！他总是勤奋工作，是一位真正的美国爱国者。林西（葛兰姆的名字）将让人无比怀念！」

●美国前总统拜登

拜登表示，他与夫人对于葛兰姆骤然离世深感震惊。

拜登指出：「我和林西在国会共事超过十年，这些年来在许多议题上紧密合作。我们曾以参议院外交委员会成员身分一同走遍世界。」

「我们常常意见不合，有时甚至是激烈争论。但是林西和我都同意公共服务至关重要。他跟我一样深爱着参议院这个体制，尽管它有诸多缺陷与错综复杂之处。」

●美国前总统小布希

小布希形容葛兰姆是「具备卓越知识的参议员，他深谙世界运作之道，也了解美国积极参与国际事务抵抗暴政的重要性」。

●以色列总理尼坦雅胡

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）称葛兰姆是「以色列的挚友」。

他在声明中表示：「在我们最近会晤时，我说：『林西是以色列的伟大朋友，也是我的珍贵友人。我们没有比林西更好的朋友了。』林西了解以色列与美国的安全密不可分。」

「他毕生致力于保卫美国、巩固我们同盟及捍卫自由世界。以色列失去了一位最伟大的朋友。」

●乌克兰总统泽伦斯基

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，10日才在基辅会面的葛兰姆离世令他深感悲痛。

泽伦斯基在脸书发文指出：「俄罗斯全面侵略这些年来，他曾十度造访乌克兰，总是在最需要的时候与我国人民同在…美国及世界失去一位果敢的领袖。」

●欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩

范德赖恩（Ursula von der Leyen）高度肯定葛兰姆捍卫乌克兰的努力，称他是「坚定无畏的领袖」。

她在X发文表示：「葛兰姆参议员一直奋战到最后，全力支持乌克兰争取自由，提高俄罗斯发动侵略战争的代价。」

「他不知疲惫地推动强化制裁，并与欧盟密切协作。他是坚定、无畏的领袖，会令人深深怀念。」

●北大西洋公约组织秘书长吕特

吕特（Mark Rutte）在网路发文表示：「得知吾友林西．葛兰姆骤逝，我深感哀痛。」

「他是美国强而有力的倡议者，坚信北约同盟，并且积极致力于终结俄罗斯对乌克兰的战争。」