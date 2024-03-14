美国钢铁公司要卖给新日铁 拜登发言反对

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（法新社华盛顿14日电） 美国总统拜登今天针对美国钢铁公司（US Steel）拟由日本的新日本制铁公司（Nippon Steel）收购表达反对之意。此举恐引发与华府关系紧密的亚太盟友东京不满。

再过不到一个月，日本首相岸田文雄将赴白宫进行国是访问，拜登（Joe Biden）却于此刻介入此事。

拜登在声明中说：「我们应该让美国保有强大的钢铁公司，这些公司是靠美国的钢铁工人运作。我告诉我们的钢铁工人，我挺你们，我是认真的。」

他还表示：「100多年来，美国钢铁公司一直是美国指标性钢铁企业。让它保持是一家美国的钢铁公司、由美国人持有，这至关重要。」

这宗收购案目前仍在等待美国联邦政府安全审查通过。

代表民主党的拜登正努力在11月美国总统大选前争取工会支持。他将与共和党籍前总统川普（Donald Trump）再次对决，两人都要争取工人阶级选票。

美国钢铁公司的总部位在宾夕法尼亚州大城匹兹堡（Pittsburgh）。宾州是选战要地，拜登若要顺利连任，就得像2020年的选举一样，在宾州再赢一次。

美国钢铁和新日本制铁去年12月宣布这起收购案，交易价格是141亿美元（约新台币4449亿元）。但消息曝光后，旋即面临多方反对声浪。

白宫当时就表示，这起交易应该受到仔细调查，因为可能会对国家安全造成影响。