美国防部下周起裁减至少5%文职人员

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普继续削减政府员工，五角大厦今天表示，美国国防部将自下周起开始削减至少5%的文职人员。

川普政府已开始解雇数以千计处于试用期的其他联邦雇员，而美国最大雇主国防部的裁员也将聚焦于最近聘用的职员。

负责人事与战备事务的国防部次长塞尔尼克（Darin Selnick）在声明中说：「我们预期国防部文职人员将减少5到8%，以提高效率并让国防部重新聚焦于总统的优先事项，并恢复部队的战备状态。」

塞尔尼克说：「我们预期自下周起开始解雇约5400名试用期人员，这是初步努力的方向之一，之后我们将冻结招聘，同时进一步分析我们的人力需求。」

美国国防部雇用超过90万名文职人员，这意味着裁减5%人力将总共影响超过4万5000个职位。

国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）昨天透过影片发表谈话时表示：「保留非对关键任务做出贡献的人员，根本不符合公共利益。」

赫格塞斯说：「常理会告诉我们该从哪里开始，对吧，我们将从试用期职员中表现不佳的员工开始。」

赫格塞斯也说，科技大亨马斯克（Elon Musk）执掌的政府效率部（Department of Government Efficiency）将拥有「广泛权力」，可根除五角大厦中的前任政府计画。

他说，政府效率部将努力「找出冗员，并确定前总统拜登优先事项最后的遗迹，包括多元、公平及包容（DEI）、觉醒（woke）与气候变迁方面的废话，这些都不是我们使命的核心任务，我们将把它们一并清除」。