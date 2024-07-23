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美国防部警告 中俄加强北极合作

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（法新社华盛顿22日电） 美国国防部今天警告，俄罗斯与中国加强在北极地区的合作，气候变迁使得北极地区的海上航线和资源面临更激烈的竞争。

美国国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）告诉媒体：「我们看到中国和俄罗斯在北极的商业合作不断增加，中国是俄罗斯在北极能源开发一大资助者。」

希克斯在美国国防部发布2024年北极战略时表示，中俄也不断加强军事合作，两国「在阿拉斯加（Alaska）外海举行联合演习」。

希克斯说：「所有这些挑战都已加剧，因为气候变迁效应是气温迅速升高及冰层变薄，使得所有这类活动能够进行。」

北极战略形容北极对美国来说是「具战略重要性的地区」，其中包括「通往祖国的北方通道」和「重要的美国国防基础设施」。

俄罗斯近年来重新开放在苏联时代结束后废弃的数座基地和机场并使之现代化，藉以加强俄国在北极的军事存在；中国则在极地探索和研究上投入了大量资金。

极地冰层迅速融化使得这个不适合居住的地区活动加倍活跃，各国在错综复杂的领土主权声索下，寻找可采的新石油、天然气和矿产以及航线。

北极战略指出：「到了2030年，北极可能会经历第一个几乎无冰的夏季，海冰的消失将增加北极海上过境路线的可行性，以及获取海底资源的机会。」

北极战略还说，「人类活动的增加将升高事故、误判和环境退化的风险」，美军「必须做好准备并配备装备，以降低与北极潜在突发事件相关的风险」。

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